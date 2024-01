LIVE – Chieri-Milano | A1 Femminile 2023 2024 volley in DIRETTA

(Di domenica 21 gennaio 2024) Latestualedi Reale Mutua Fenera’76-Allianz Vero, partita valevole per la quarta giornata di ritorno della Serie A1di. Le ragazze di Giulio Bregoli, dopo aver trascinato la capolista Conegliano al tie-break, vuole sfruttare il campo di casa per strappare punti ad un’altra big. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è la formazione di Marco Gaspari, che va a caccia del sedicesimo successo per consolidare il secondo posto in classifica. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di domenica 21 gennaio al Pala Gianni Asti di Torino. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...

