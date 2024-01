LIVE Biathlon | Mass start femminile Anterselva 2024 in DIRETTA | Simon si invola verso il successo | Vittozzi quinta

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 12.30 15.22alla fine non è riuscita a riprendersi laposizione ai danni di Knotten, preceduta a sua volta da una più che discreta Vanessa Voigt. Chiudono la top-ten, nell’ordine: la norvegese Arnekleiv, le transalpine Guigonnat e Braisaz, e la svizzera Baserga. 17ma la leader della generale Ingrid Tandrevold. 15.20 VINCE! La transalpina si impone per la quarta volta in carriera in questa specialità, guadagnando novanta punti fondamentali per la rincorsa alla sfera di cristallo. Doppietta francese completata da Lou Jeanmonnot, mentre il podio lo conclude Lena Haecki, le stesse tre atlete che hanno ...