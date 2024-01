LIVE Biathlon | Mass start femminile Anterselva 2024 in DIRETTA | doppietta francese firmata da Simon e Jeanmonnot | Vittozzi sesta

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 12.30 15.28 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata. 15.26 In classifica generale da segnalare il rientro prepotente di Julia, la quale scavalca un’opaca Elvira Oeberg per la quarta posizione, avvicinandosi a -57 dalla vetta ancora occupata da Tandrevold. Si rifà sotto alla norvegese anche, il cui distacco dalla prima posizione è di 48 lunghezze. 15.24 Non sarà stata la gara più brillante che Lisaha disputato in stagione, condizionata anche da degli sci non sul pezzo come al solito, ...