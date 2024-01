LIVE Biathlon | Mass start Anterselva 2024 in DIRETTA | inizia la gara

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 14.45 12.41 Johannes Boe sta viaggiando molto forte: infatti il norvegese ha guadagnato ben 7? sui primi in classifica nel primo tratto del giro. 12.40 Ai 4.3 km Dale, Jacquelin e Christiansen hanno un vantaggio su Giacomel di 4.2?. Bionaz è 19mo a 27? dalla testa, Hofer è 24mo. 12.39 Provano ad andarsene in tre: Christiansen, Dale e Jacquelin, Giacomel guida il gruppo che insegue il terzetto di testa. 12.38 Per la verità, Tarjei Boe è uscito con notevole ritardo dal poligono, visto che il distacco dalla prima posizione è di 24?. Si aprono buone possibilità per Giacomel in questa. 12.37 Esce dallaLaegreid con tre errori, ...