LIVE Biathlon | Mass start Anterselva 2024 in DIRETTA | Giacomel sogna l’impresa

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellamaschile in programma ad(Italia) per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2023-di. Ultimo appuntamento per le ragazze nell’appuntamento tirolese di questo weekend con la partenza in linea, dopo aver affrontato la short individual giovedì e le gare a squadre miste nella giornata di ieri. Nella short individual andata in scena giovedì, Johannes Boe ha centrato la quarta vittoria stagionale, disputando una gara immacolata al poligono. Il 30enne norvegese ha preceduto nell’ordine suo fratello Tarjei, secondo, e il tedesco Johannes Kuehn, il quale ha chiuso il podio. Come spesso è accaduto in ...