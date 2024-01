LIVE Biathlon | Mass start Anterselva 2024 in DIRETTA | alle 12 30 il via della gara

(Di domenica 21 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAFEMMINILE DI14.45 12.10 Amici di OA Sport, buongiorno e ben ritrovati allamaschile in programma ad(Italia) per la sesta tappaCoppa del Mondo 2023-di. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allamaschile in programma ad(Italia) per la sesta tappaCoppa del Mondo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.43 Indemoniato Johannes Boe, che in salita fa la differenza. E’ in versione extra lusso il norvegese, ... (oasport)

...sulla distanza dei 15 km valevole per la sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo di. ... SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV START LIST E PETTORALI DI PARTENZA COPPA DEL MONDO ......sulla distanza dei 12.5 km valevole per la sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo di... SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV START LIST E PETTORALI DI PARTENZA COPPA DEL MONDO ...In accordo con lo staff tecnico della nazionale, Dorothea wierer non correra' la mass start odierna di Anterselva. L'altoatesina si ripresentera' ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della mass start femminile in programma ad Anterselva (Italia) per la sesta tappa della Coppa del M ...