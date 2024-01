L’ignoranza sugli spalti | la ‘parola’ che ha fatto infuriare Maignan

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il Milan vince l’anticipo della 21ª giornata del campionato di Serie A, ma i tre punti sono stati offuscati da un bruttissimo episodio. Solo per la cronaca la sfida al Bluenergy Stadium contro l’Udinese si è conclusa sul risultato di 2-3. Vantaggio dei rossoneri con Loftus-Cheek, poi i padroni di casa ribaltano tutto con Samardzic e Thauvin. Nel finale gli ospiti ribaltano tutto con Jovic e Okafor. Nel primo tempo il portiereha abbandonato la porta per cori razzisti: “scimmia”, la frase che hal’estremo difensore. “Deluso. Sono fiero di allenare un portiere come, gli ignoranti devono stare a casa”, le parole di Stefano Pioli. Poi è lo stesso portiere a raccontare l’episodio: “al primo rinvio ho sentito dei versi di scimmia, poi è successo ...

