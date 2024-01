Liga 2023 2024 | Joao Felix e Ferran Torres fanno volare il Barcellona | Betis battuto in extremis

(Di domenica 21 gennaio 2024) Una tripletta show di, ma soprattutto il gol decisivo dial 90?,ilnella ventunesima giornata della. In casa del temibile, i blaugrana, oggi in maglia gialla, la spuntano per 2-4 al termine di una partita intensissima a Siviglia, e con questi tre punti strappati agli andalusi si portano a quota 44 punti, -7 dalla vetta in attesa del Girona e -5 dal Real Madrid che oggi ha vinto sempre nel finale ma con moltissime polemiche. Per i biancoverdi, invece, nono posto, 31 punti e la zona Europa comunque molto vicina. Al Benito Villamarin sale in cattedranel primo tempo e la sblocca, poi ...

