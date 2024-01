Liga 2023 2024 | il Real Madrid ribalta l’Almeria nel recupero | ma polemiche Var infinite

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ilal 100? ma lo fa traVar. I blancos, che erano finiti sotto di due gol controultima e senza mai ancora una vittoria in, riescono a sistemare le cose nel secondo tempo, non senza però almeno due clamorosi episodi arbitrali, controversi e soprattutto favorevoli. Un successo fondamentale per tornare in testa alla classifica mettendo così pressione al Girona che giocherà stasera, ferma a 5 punti, ma più viva che mai, la formazione andalusa, che può recriminare tantissimo. Succede di tutto al Bernabeu fin dal primo tempo, ma soprattutto fin dal primo minuto, quando, squadra senza vittorie all’attivo e all’ultimo posto in classifica, la sblocca con Ramazani su ...

