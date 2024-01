“L’ha fatto fuori?!” Chiara Ferragni | il dettaglio choc che notano tutti | alla festa manca proprio lui

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 21 gennaio 2024), il grande assentecena con gli amici. Non sono di certo settimane molto facili per la nota imprenditrice milanese, alle prese prima con lo scandalo del caso del Pandoro Balocco, poi con la fuga degli sponsor, e ancora con l’indiscrezione sulla presunta crisi di coppia con il marito Fedez. Ma non per questorinuncia a trascorrere alcune ore di spensieratezza in compagnia degli amici. Dopo un periodo di silenzio, laè tornatasua vita di sempre e si è mostrata attiva sui social come sempre è accaduto. Scopriamo però cosa è successo nela cena con gli amici, fuori ilche non passa inosservato. Nelle ultime ore non si è ...