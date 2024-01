L' eredità | roba oscena Levategli il vino | Ghigliottina | un caso clamoroso

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024) A L'"dopo le vincite enormi del dottore, hanno chiuso i rubinetti". Ne sono convinti molti telespettatori del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, e sulla battuta ricorrente ("Questi qua i soldi non li vogliono dare più") si aggiungono pure i complottismi: "Volete solo far vincere Daniele! La parola per Marco era incomprensibile nei loro abbinamenti!!". La rivolta in tempo reale, con i commenti degli utenti scatenati su X, l'ex Twitter, è impressionante. Ricapitoliamo. Allafinale arriva ancora una volta Marco, che grazie al nuovo format è uno dei concorrenti abituali degli ultimi giorni. In gioco ci sono 22.500 euro e le parole-indizio sono "spada", "metodo", "cielo", "nastro" e "luminosa" La soluzione è difficile, e quando Liorni rende nota la risposta corretta, "striscia", è il putiferio sui social. ...