Leo Gullotta | Fino a 30 anni sono stato etero Poi svela un brutto episodio vissuto in Rai

“Fino ai 30 anni ho vissuto una vita eterosessuale - poi ho capito che la cioccolata non mi piaceva più… L’età? Lavorando non ci si pensa” : le parole di Leo Gullotta

La pugnalata peggiore, racconta, l’ha ricevuta “quando in un Paese democratico come l’Italia mi sono sentito dire: no guarda, tu non lavori con noi ... (ilfattoquotidiano)