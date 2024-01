Leganes-Burgos lunedì 22 gennaio 2024 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 21 gennaio 2024) La capolista Leganés ha la possibilità, battendo il, di andare a +6 sulla seconda in classifica ma non sarà un’impresa semplice perché i Blanquinegros, se togliamo la sconfitta in coppa contro il Maiorca, non perdono da nove partite di cui otto di campionato. Un avversario difficile anche per la prima della classe. Jon Andoni InfoBetting: Scommesse Sportive e