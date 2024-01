Lecce | le pagelle di CM | Oudin non si accende | la difesa si sfalda

(Di domenica 21 gennaio 2024)-Juventus 0-3 Falcone 5: respinge male in occasione del primo gol, resta fermo sul secondo con il pallone vagante in area piccola Gendrey 5,5:...

Lecce-Juventus 0-3 Juventus Szczesny 6: non è chiamato a interventi degni di nota. Gatti 6: parte forte, poco impegnato in fase difens... (calciomercato)

Nelsi salvano solo Falcone e Kaba e - quando entrano - Dorgu e Sansone. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: ledi Andrea ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il campionato di Serie A 2023/24:Juve Ledei protagonisti del match trae Juve, valido per il campionato di Serie A 2023/24. TOP: Vlahovic FLOP: Pongracic - Baschirotto VOTI(4 - 3 - 3): Falcone 6.5; ...Lecce-Juventus 0-3 Falcone 5: respinge male in occasione del primo gol, resta fermo sul secondo con il pallone vagante in area piccola Gendrey 5,5: primo tempo.LECCE - Trecento vittorie in Serie A. Grazie al successo della Juve a Lecce, Max Allegri raggiunge un prestigioso traguardo nella sua carriera da allenatore. Il tecnico bianconero, protagonista di 491 ...