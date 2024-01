Lecce-Juventus le pagelle e il tabellino della partita

(Di domenica 21 gennaio 2024) . Allegri prepara il sorpasso ai danni dell’Inter, impegnata nella Supercoppa Italiana. L’Inter è impegnata a Ryad in Supercoppa, lane vuole approfittare per cercare di sorpassare i nerazzurri in testa alla classifica: la banda di Allegri è attesa nella tana del, dove proverà a compiere Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Episodio da moviola in. C'è un calcio di rigore chiesto a gran voce dai salentini per un contatto tra Gleison Bremer e Almqvist, che era fuggito sgasando sulla corsia di destra. Una spinta da parte del ...Quando sono passati poco più di quindici minuti dal fischio d'inizio di, match che chiude il programma della domenica della seconda giornata di campionato, avviene un piccolo caso da moviola. Al 17' infatti c'è un contatto in area tra Pongracic e ...Lecce-Juventus: per D'Aversa il sogno di mettere in cantina lo scalpo di una big, per Allegri la missione primo posto, visto che l'Inter non giocherà nel weekend (ma domani ...1' - Inizia la ripresa di Lecce-Juventus. 21:49 - Squadre in campo, si attende solo il fischio di inizio di Doveri. 47' - Finisce 0-0 il primo tempo del Via del Mare tra Lecce e Juventus. Partita ...