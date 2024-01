Lecce-Juventus | le formazioni ufficiali | Yildiz con Vlahovic | Miretti dal 1' Ci sono Almqvist e Krstovic

La Juve arriva sul campo del Lecce con l’obiettivo di mettere pressione all’Inter che nel fine settimana è impegnata in Supercoppa e non giocherà in ... (infobetting)

, le formazioni ufficiali. Iniziato il girone di ritorno i punti diventano più 'pesanti', sia per lo scudetto che per la salvezza.SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 21° GIORNATA Roma - Verona 2 - 1 Udinese - Milan 2 - 3 Frosinone - Cagliari 3 - 1 Empoli - Monza 3 - 0 Salernitana - Genoa ore 18ore 20.45 CLASSIFICA Inter 51;49; Milan45; Fiorentina 34; Atalanta, Lazio 33; Bologna, Roma 32; Napoli 31; Torino 28; Monza 25; Genoa, Frosinone 22;21; Sassuolo 19; ...La sfida dello stadio via del Mare sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn. Lecce-Juventus infatti è una delle sette partite trasmesse in streaming sull'app, e, per i clienti Sky che hanno aderito ...Sono ufficiali le formazioni di Lecce-Juventus, gara valida per la 21esima giornata di Serie A. La Juventus tenterà il sorpasso all'Inter, approfittando dell'impegno dei nerazzurri in Supercoppa.