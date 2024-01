Lecce-Juventus 0-3 | highlights VIDEO Serie A | pagelle e moviola

(Di domenica 21 gennaio 2024), ecco ilcon glie le azioni salienti del match serale di domenica 21 gennaio 2024 diA, con gli episodi dae le. Gli uomini di Massimiliamo Allegri possono approfittare degli impegni dell’Inter in Arabia per la Supercoppa italiana e guadagnare il primo posto in classifica. Per farlo ladeve vincere contro il, in trasferta. Max Allegri (LaPresse)Roberto D’Aversa, rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite casalinghe di campionato, sa di partire sfavorito contro la Juve ma punta comunque a sorprendere Allegri con il tridente. I salentini hanno perso 10 delle 17 sfide casalinghe contro i bianconeri inA. Senza Rabiot e Chiesa, Allegri butta ...

finisce 3 - 0 per la Juve. Grande protagonista Vlahovic con una doppietta: è lui l'Mvp. Bene anche Bremer, autore del 3 - 0, e Cambiaso. Unico insufficiente per Allegri è Miretti. Nel Lecce si salvano solo Falcone e Kaba e - quando entrano - Dorgu e Sansone. Posticipo Serie A, Lecce 0 - 3 Juventus. Vola la Juve che vince 3 - 0 a Lecce e supera l'Inter in testa alla classifica. Primo tempo intenso e combattuto al 'Via del mare', anche se latitano gol e occasioni. La Juventus vince 3-0 sul campo del Lecce con la doppietta di Vlahovic e il gol di Bremer nel match valido per la 21esima giornata e sale al primo posto nella classifica della Serie A 2023-2024.