Lecce-Juventus 0-3 | doppietta di Vlahovic e gol di Bremer | Allegri è primo

(Di domenica 21 gennaio 2024) I bianconeri passano in Salento, Inter scavalcata in vetta alla classifica Lavince 3-0 sul campo delcon ladie il gol dinel match valido per la 21esima giornata e sale alposto nella classifica della Serie A 2023-2024, scavalcando l'Inter che ha una partita in meno.

Laha vinto 3 - 0 acon una doppietta di Dusan Vlahovic e un gol di Bremer e si porta in testa alla classifica superando l'Inter, impegnata nella Supercoppa.finisce 3 - 0 per la Juve. Grande protagonista Vlahovic con una doppietta: è lui l'Mvp. Bene anche Bremer, autore del 3 - 0, e Cambiaso. Unico insufficiente per Allegri è Miretti. Nelsi salvano solo Falcone e Kaba e - quando entrano - Dorgu e Sansone. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Andrea ...La Juventus balza in testa alla classifica battendo il Lecce per 3-0 al Via del Mare, doppietta di Vlahovic e partita chiusa da Bremer all'85': un Lecce combattivo non riesce ad arginare i bianconeri.Una vittoria sofferta, ma a dir poco preziosa. Mentre la Juventus sta battendo il Lecce in trasferta, ieri sera il Milan ha fatto altrettanto in casa dell'Udinese. Non è stata certo una partita facile ...