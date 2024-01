Lecce Juve 0-3 LIVE | Bremer cala il tris

Allo stadio Via del Mare lasfida il. La squadra di Allegri prova a trovare la quinta vittoria consecutiva che permetterebbe ai bianconeri di superare l'Inter in vetta (i nerazzurri sono impegnati in Supercoppa e ..., match valevole per la giornata di Serie A 2023/2024: cronaca, tabellino e diretta live della partita di oggi La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita: valevole per la ...Una vittoria sofferta, ma a dir poco preziosa. Mentre la Juventus sta battendo il Lecce in trasferta, ieri sera il Milan ha fatto altrettanto in casa dell'Udinese. Non è stata certo una partita facile ...Moviola Juve Lecce: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la ventesima giornata di Serie A 2023/24 La Juve è ospite del Lecce nel match valido per la ventunesima giornata di ...