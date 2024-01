Lecce Juve 0-3 | doppio Vlahovic e Bremer | bianconeri in vetta

(Di domenica 21 gennaio 2024), match valevole per la giornata di Serie A 2023/2024: cronaca, tabellino e diretta live della partita di oggi La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita: valevole per la Serie A 2023/2024 SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

Dulcis in fundo. Dopo le partite del weekend e in concomitanza con la Supercoppa, è terminata questa sera alle 20.45 la 21esima giornata... ()

Lecce-Juventus 0-3 Juventus Szczesny 6: non è chiamato a interventi degni di nota. Gatti 6: parte forte, poco impegnato in fase difens... ()

La Juve ntus batte il Lecce grazie ad una doppietta di Vlahovic e alla rete di Bremer e si porta in vetta alla classifica con una partita in più ... ()

Ilaccusa il colpo, lainsiste e al 68' raddoppia. McKennie, uno dei migliori tra i bianconeri, colpisce di testa e offre a Vlahovic una palla da spingere in rete: 0 - 2 . Il, alle ...Un altro motivo di discussione diha riguardato quanto avvenuto nei primi minuti della ripresa. Un contrasto all'altezza dell'area tra Bremer ed Almqvist ha suscitato le proteste dei ...La Juventus vince 3-0 sul campo del Lecce con la doppietta di Vlahovic e il gol di Bremer nel match valido per la 21esima giornata e sale al primo posto nella classifica della Serie A 2023-2024, ...LECCE – Serata fredda al Via del Mare, ma non sul piano sportivo, il match della giornata è Lecce-Juventus. La Juve a due punti dalla capolista Inter non intende perdere tempo ed è determinata a fare ...