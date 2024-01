Le pillole di Polly | recensione di “L’ultima corsa per Woodstock” di Colin Dexter

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 gennaio 2024) Sylvia Kaye è quello che si dice una ragazza determinata. Infatti, anche se al momento si deve accontentare di un lavoro piuttosto noioso presso una compagnia assicurativa, bella e giovane com’è almeno nel tempo libero è decisa a godersi la vita e a non lasciarsi scivolare tra le mani i suoi anni migliori. Così, un tardo pomeriggio di inizio autunno indossa una gonna che valorizza le sue splendide gambe e decide di uscire. Poi, si incontra con un’amica alla fermata dell’autobus per; cosa c’è di meglio, del resto, di quella cittadina piena di locali notturni se si vuole passare qualche ora in allegria, e magari conoscere pure qualche bel ragazzo? Sylvia non vede l’ora che la sua serata cominci; probabilmente, ha un appuntamento. Però passano dieci minuti, poi altri dieci, e il bus non arriva. La giovane si spazientisce, dondola da un piede all’altro, inizia a ...