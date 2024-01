Le mostre di design da non perdere nel 2024

Leggi su dilei

(Di domenica 21 gennaio 2024) Non solod’arte, ma anche di architettura e di: quest’anno sono molti gli appuntamenti da non, sia in Italia che all’estero. Nel nostro Paese ci sono alcune interessanti retrospettive che ci riporteranno indietro al secolo scorso, mentre a livello internazionale non mancano spunti provenienti da temi d’attualità quali il riciclo e dal mondo del cinema, in particolar modo la fantascienza. Scopriamo quali sono lepiù curiose e gli eventi da segnare in agenda per il. Lediin Italia La Triennale di Milano è l’occasione perfetta per andare alla scoperta di alcune interessantidie architettura. È il caso, ad esempio, della retrospettiva intitolata Io sono un drago: la vera ...