LBA | la Germani Brescia in vetta da sola | Reyer Venezia sconfitta dalla Bertram Tortona

Questo pomeriggio alle 17, al PalaLeonessa, Brescia ospita l’Olimpia Milano nella gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Lega ... (metropolitanmagazine)

La Germani Brescia vince l'atteso big match contro l'Olimpia Milano, valido per la 14° giornata della Serie A di basket, per 72-64. Brescia ... (today)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui: la Virtus Bologna espugna Berlino col punteggio di 65-83 e consolida il secondo posto in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:55 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE del successo della Virtus Bologna . La serata di Eurolega non è ... (oasport)

Questo pomeriggio alle 17.30, al Pala Pentassuglia, Brindisi ospita Brescia nella gara valida per la 15esima giornata di Lega Basket A. Una sfida ... (metropolitanmagazine)

Nella prima trasferta del 2024, la Germani Brescia non riesce a completare la rimonta negli ultimi minuti e cade contro l'Happy Casa Brindisi che ... (europa.today)

... mentre alle 20.45 i campioni in carica dellaBrescia affronteranno Generazione Vincente ... Inoltre,allestirà un'area dedicata agli e - sports ed al gaming, aperta tutti i giorni e per ...Tutto quello che è successo sui parquet nel primo turno del 2024: i risultati, la classifica ed highlights della 15° giornata. Il Tabellone della Coppa ...C'è poco da fare per la Dolomiti Energia Trentino contro una Germani Brescia solida e compatta che si installa nell'area avversaria e domina il match con grande impeto fin dal primo quarto.Il capo allenatore della Givova Scafati Matteo Boniciolli commenta l'esito della gara del Palacarrara contro la Estra Pistoia: «Faccio innanzitutto i complimenti a Pistoia: qui si sta costruendo un ...