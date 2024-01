“Lazza sono un tuo fan vediamoci per una foto” | sconosciuto perseguita telefonicamente il rapper | lui lo denuncia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024)ha presentato una querela contro un fan. Cosa è accaduto lo racconta Il Giorno. È la sera del 6 gennaio quando ilriceve una telefonata da numeroe non risponde. È un abitudine con i contatti non presenti nella sua rubrica. L’anonimo però insiste e, al secolo Jacoporini, risponde. A quel punto l’uomo “all’altro capo del telefono” si presenta come “fan” e chiede alun appuntamento per fare una. Il musicista chiede come abbia fatto ad avere il numero e il “fan” risponde di lavorare in una compagnia telefonica e di aver quindi inserito i dati anagafici disu un database per avere il contatto.decide quindi di querelare. I Carabinieri avrebbero trasmesso la ...