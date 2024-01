Lazio | scarico a Formello | martedì la ripresa

Leggi su sportface

(Di domenica 21 gennaio 2024) La, dopo la pesante sconfitta contro l’Inter in Supercoppa Italiana, prova a rituffarsi in campionato dove affronterà il Napoli in quello che è un vero e proprio scontro Champions. Maurizio Sarri ha ritrovato il gruppo a; dopo una prima fase di riscaldamento muscolare, i calciatori che non sono scesi in campo dal primo minuto contro i nerazzurri hanno svolto alcune esercitazioni tattiche, seguite da una partitella a campo ridotto. La squadra si ritroverà nel centro sportivo, quando si inizierà a preparare il prossimo big match, e a valutare anche le condizioni di Patric ma soprattutto Castellanos, che punta a rientrare tra i convocati per la sfida alla squadra di Mazzarri. SportFace.