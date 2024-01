L’auto si ribalta più volte | Marco muore a 38 anni

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 21 gennaio 2024) Terribile incidente a Boara Pisani, in provincia di Padova, lungo la Statale 16.Sattin, residente a Stanghella, nella stessa provincia, è morto a 38. La sua auto, una Opel Corsa, si èta piùfinendo fuori strada e concludendo con un impatto contro un palo.è poi finita sul piazzale vicino al ponte sull’Adige.Leggi anche: “Oh mio dio, va a fuoco!”, terribile incendio a bordo di un aereo appena decollato Le condizioni dell’Opel Corsa in cui è mortoSattinCon Sattin un altro passeggero Insieme a Sattin, che era alla guida e che è morto sul colpo, anche un altro passeggero, rimasto illeso. I soccorsi del Suem l’hanno stabilizzato e trasportato immediatamente in ospedale. I vigili del fuoco e i soccorsi sono arrivati da Rovigo ed Este, ...