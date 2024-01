L’arbitro Maresca | “Maignan mio fratello | che dolore quei buu beceri”

È statoa prendere la decisione di sospendere la partita per qualche minuto dopo i cori razzisti nei confronti di Maignan che'hanno spinto ad abbandonare temporaneamente il campo. ' Mi ...Lo ha dettoFabio, che ieri ha diretto e interrotto per cinque minuti Udinese - Milan in seguito agli episodi di razzismo nel confronti del portiere rossonero Mike Maignan, in un'...