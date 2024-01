LaLiga | Real Madrid – Almera | programma e dove guardare la partita della Liga in TV e sul canale EA Sports

(Di domenica 21 gennaio 2024) 2024-01-21 10:15:17 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a propositomassima divisione iberica:Si affronteranno domenica 21 gennaio alle 16:15 al Stadio Santiago Bernabù nellacorrispondente al giorno 21 daEA. LuiRitornare a Bernabu quasi tre settimane dopo la sua ultima, il 3 gennaio contro il Maiorca. Lo fa dopo quattro partite Lontano da casa (Arandina, Atletico, Barcellona e Atletico) in cui ha vinto un titolo (la Supercoppa spagnola) e ne ha perso un altro (la Coppa del Re). UNche deve ricominciare da zero la sua serie di vittorie consecutive (21 partite senza perdere) ...

2023-11-13 00:50:57 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Tras uno ... (justcalcio)

Nella serata del 13 gennaio, vanno in scena quattro partite valide per la ventesima giornata de LaLiga . Betis trova la vittoria contro Granada per ... (sportface)

EA Sports 21a Giornata Andiamo a scoprire quali sono le prossime partite in programma: ...00 Celta Vigo vsSociedad (telecronaca di Alessandro Rimi) [anche su Zona DAZN can. 214 Sky Tivùsat]......00 Virtus - Tre Fiori 15:00 Domagnano - Cosmos 18:15 Folgore - Cailungo 18:15 SPAGNAVallecano - Las Palmas 14:00 Villarreal - Maiorca 16:15 Valencia - Ath. Bilbao 18:30 Celta Vigo -...La Real Sociedad vince di misura (0-1) in casa del Celta Vigo, nel match valido per la 21esima giornata di LaLiga. A decidere la sfida è il gol di Mendez, dopo appena 11 minuti dal fischio d'inizio.Il Las Palmas si è imposto in casa del Rayo Vallecano con i gol di Moleiro e Munoz, mentre si registra il pareggio tra Villareal e Maiorca, deciso nel finale da Llabres che ha evitato alla sua squadra ...