L' alieno Sinner non perde un set e archivia 3-0 pure Khachanov

AGI - Jannikapproda ai quarti degli Australian Open, battendo il russo Karen Khachanov 6 - 4, 7 - 5, 6 - 3 in due ore e trentaquattro minuti di gioco. Dall'inizio del torneo il tennista italiano, quarto al ...Rune è di ferro, Alcaraz è unha delle buone qualità anche atletiche, si muove bene con quelle leve, ma da un certo punto di vista deve costruirsi e mettere un po' di benzina. ...Giovanissime e forti, hanno superato il primo turno dello Slam down under e hanno tutta l’intenzione di non fermarsi. Le loro storie ...Sul furgone per portare i pacchi in città: “La prima regola Mai perdere il ritmo. C’è chi fa la pipì a bordo per risparmiare tempo” ...