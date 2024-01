La vergogna di Udine | Maignan denuncia | “Contro di me versi di scimmia”

(Di domenica 21 gennaio 2024) «Ho sentitodirivolti a me ad ogni partita, sono cose che non devono succedere: è ignoranza. Così non si può giocare. Non è la prima volta, dobbiamo dare un segnale importante». Così Mikea Sky Sport ha ricostruito i momenti che l’hanno portato a rivolgersi prima al quarto uomo, quindi all’arbitro Maresca che ha interrotto per 5'se-Milan durante il primo tempo....

Episodio vergognoso al Bluenergy Stadium di Udine: Udinese-Milan , partita valida per la 21ª giornata di Serie A, viene sospesa per insulti ... (calciomercato)

Una pagina triste e vergognosa per il calcio italiano, per la società italiana. A scriverla ci pensano degli individui (impossibile chiamarli ... (sportface)

Una pagina triste e vergognosa per il calcio italiano, per la società italiana. A scriverla ci pensano degli individui (impossibile chiamarli ... (sportface)

"Siamo solidali con Maignan e condanniamo duramente quanto accaduto a. Bene ha fatto l'arbitro a sospendere la gara, non si deve giocare per forza quando accadono questi comportamenti ...«Ho sentito versi di scimmia rivolti a me ad ogni partita, sono cose che non devono succedere: è ignoranza. Così non si può giocare. Non è la prima volta, dobbiamo dare un segnale importante». Così ...Taglio alto della prima pagina di Tuttosport dedicata alla vittoria del Milan sul campo dell'Udinese. Il quotidiano sottolinea gli insulti razzisti rivolti a Maignan: " La vergogna di Udine. Il Milan ...