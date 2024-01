La società della neve | una storia di coraggio e di amicizia

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 21 gennaio 2024) Non c’è amore più grande di dare la vita per i propri amici GV 15,13 La grandezza di un film si misura talvolta nella sua capacità di esplorare le profondità dell’animo umano, come dimostra magistralmente ‘La’ di J.A. Bayona, ora disponibile su Netflix. Questo film non soltanto rispetta le aspettative ma le supera, offrendoci un racconto avvincente e straziante ambientato tra le innevate vetteCordigliera delle Ande, teatro di una tragedia che ancora oggi lascia senza fiato. Ladei sopravvissuti delle Ande è magistralmente raccontata nel libro Tabù, che ho letto personalmente anni fa. Mi è piaciuto molto il primo film dedicato alla tragedia, “Alive” ma ancora di più questo, La. Merito non ...