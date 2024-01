La sconosciuta che fa scattare la rivolta Pd | Elly Schlein può cadere per questa donna

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024) Sono pochi, sempre meno, e silenti. Spariti, senza alcuna seria protesta, dagli organismi dirigenti. Soprattutto spariti dall'incidere sulla linea politica del Pd. Le uniche voci che si sono levate in questi mesi sono dei “vecchi”, i custodi della memoria, giusto in qualche convegno per appassionati. Chi li ha visti i cattolici del Pd? Chi sono? Tranne Graziano Delrio, che qualche volta prova a dire la sua, si fatica a intravedere qualcosa. Nemmeno quando la segretaria ha, in coerenza con quanto detto nella campagna congressuale, confermato di essere a favore della maternità surrogata, nessuno ha fiatato. Da 48 ore, qualcosa si è mosso. Ci voleva Anna Maria Bigon, ignota consigliere del Pd veneto, che ha deciso di esercitare quello che, in altri tempi, sarebbe stato considerato un atto scontato: un voto di coscienza su temi etici, peraltro particolarmente discussi. Invece il suo voto ...