La rivolta degli artisti | da Garrone a Germano tutti contro la nomina di Luca De Fusco al Teatro di Roma

Questa mattina si è tenuto un minuto di silenzio in tutte le scuole per ricordare la giovane Giulia Cecchettin . Un minuto di silenzio pieno di ... (ilgiornaleditalia)

Tra qualche anno non ci sarà più L’anguilla nei piatti italiani. L’animale che arricchisce la cucina del Piemonte al Nord Est fino alle Valli di ... (open.online)

A maggio, in una giornata di fortissimo scirocco, quando un fuoco acceso dalla troupe durante la preparazione di una scena scatenò l’inferno, la ... (repubblica)

L'uomo comune occidentale, la piccola borghesia, è il pilastro della prossima. Quest'uomo ... Resta solo una cosa: riuscire a scacciare il potere"usurpatori" con mezzi rivoluzionari. ...La strage dei Gigli fu unoultimi atti di violenza bestiale dei fascisti prima che, due ... o una malattia, si alimentano ancor più le condizioni per un sentimento diverso la durezza ...E poi le auto che sfrecciano sugli spalti o in corso IV Novembre. Una mamma ha citato «i costi improponibili degli abbonamenti ai mezzi pubblici» per le figlie studentesse e il parcheggio disastrato ...avanti” a condurre la rivolta verso il sopruso. Annuirono gli uomini, rimarcando e bestemmiando con certa estrosità l’assenza degli amministratori, sempre pronti a promettere, sotto elezioni, poi ...