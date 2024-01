La promessa | anticipazioni 22-26 gennaio 2024 | la decisione di Manuel

(Di domenica 21 gennaio 2024)de Lujan prenderà finalmente di petto la situazione difficile che vive con Jimena. Il giovane, nelle puntate Lain onda su Canale 5 dal 22 al 26, non si piegherà al ricatto della moglie e partirà per delle commissioni inerenti la tenuta lasciandola da sola. Nel frattempo, Mauro cercherà di insegnare a Simona e a Candela a scrivere bene, mentre Jana si prenderà un po' di rivincita su Petra. Infine, Maria si farà coraggio e parlerà a Salvador del loro matrimonio. La, trame puntate 22-26non si piega al ricatto di Jimena Jimena chiederà adi accompagnarla a fare spese, ma il giovane non avrà nessuna intenzione di farlo e così i due finiranno per avere una discussione molto ...

La: Jimena dà fuoco alla tenuta Jimena non si limiterà a voler uccidere Catalina ma vorrà distruggere tutto . Ormai in preda alla pazzia e priva di sostegno da parte di ...spagnole La: Martina e Curro sempre più vicini Nelle prossime puntate inedite Lal'attenzione sarà catalizzata su Martina e Curro. Dopo essersi avvicinati in ...Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 lunedì 22 gennaio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la ...