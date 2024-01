La pace a rischio di cui non parla più nessuno

Leggi su europa.today

(Di domenica 21 gennaio 2024) Priva di governo, colpita da tagli profondi nel settore pubblico e con decine di migliaia di lavoratori in sciopero. Il quadro dell'Irlanda del Nord non è roseo e si teme la situazione possa degenerare al punto da mettere in discussione il decennale processo diin uno delle aree più divise...