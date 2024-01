La moglie di Mihajlovic | Sul letto di morte gli ho detto che avrei pensato ai figli Ha fatto l' ultimo sospiro e se n' è andato

(Di domenica 21 gennaio 2024) Nel video in alto, il racconto di Arianna Rapaccioni È passato un anno dalladi Sinisa, scomparso per cancro all'età di 53 anni. Dopo mesi di silenzio laArianna Rapaccioni trova il coraggio di ricordare il marito e raccontare il loro amore: "È stato un anno...

Mihajlovic , a un anno dalla morte. Ecco cosa scrive Il Messaggero: Dopo l’addio di Rao, sulla comunicazione si è ancora in netto ritardo (lasciato ... (ilnapolista)

Arianna Mihajlovi? , vedova di Sinisa Mihajlovi? , è costantemente alle prese con i giudizi della gente via social. Provare a rialzarsi dopo un dolore ... (dilei)

Nel video in alto, il racconto di Arianna Rapaccioni È passato un anno dalla morte di Sinisa Mihajlovic , scomparso per cancro all'età di 53 ... (europa.today)

Ecco un'occhiata più da vicino alla sua famiglia: figli e. Sinisa, chi sono i 5 figliha cinque figli: Viktorija , Virginia , Miroslav , Dusan e Nicholas . I suoi figli ...Laarriverà in studio per un'intervista tanto emozionante quanto toccante durante la quale non mancheranno ricordi dell'allenatore e un ritratto di quest'ultimo tra la sua grande carriera ...Il salotto televisivo di Silvia Toffanin ha visto tra i tanti ospiti, a un anno dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic, sua moglie Arianna. «Il nostro è stato un grande amore - ha spiegato Arianna ...Verissimo è tornato con il consueto appuntamento della domenica. Il salotto televisivo di Silvia Toffanin ha visto tra i tanti ospiti, a un anno dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic, ...