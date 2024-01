La malattia di Costantino Vitagliano | il ricovero e gli accertamenti

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 21 gennaio 2024) Qual è ladi? Famoso al grande pubblico per la sua partecipazione a “Uomini e Donne”, ha recentemente rivelato di essere affetto da unarara. Ladiha iniziato a soffrire di forti dolori in tutto il corpo, iniziando dalla schiena e irradiandosi in tutto il corpo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.