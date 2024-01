La legge Massari per istituire il Maestro dell’arte della cucina italiana | l’annuncio di Lollobrigida

(Di domenica 21 gennaio 2024) Arriva il riconoscimento per cuochi, chef, pasticceri e per tutte le altre categorie professionali che, nell’ambito dell’enogastronomia, si siano distinte e abbiano dato “lustro al Paese”.cosiddetta “” è stato fatto dal ministro dell’Agricoltura Francescodurante la fiera Sigep (Salone internazionale gelateria, pasticceria, panificazione artigianali) tenutasi a Rimini. Chi è IginioIginioè un volto notoTV: l’81enne pasticcere e gastronomo ha preso parte a fortunati programmi, come MasterChef Italia (Sky Uno), Celebrity MasterChef Italia (Sky Uno), Da Natale a Santo Stefano (Rai 2) ed è stato il volto di Natale con Iginio(Sky), A lezione da Iginio ...

L’apprezzamento di Giorgia Meloni per Igino Massari è nota. Tanto che la premier in passato ha fatto i suoi auguri al pasticcere per i suoi 80 anni ... (ilfattoquotidiano)

Il fatto di chiamarla "" - come Lollobrigida ha annunciato alla presenza del maestro pasticciere nel corso della fiera a Rimini - è perché è stato il pasticciere, volto amato dal ..." La chiamiamo '' per riconoscerne a pieno titolo la paternità al maestro. Offriamo a Iginiola guida della commissione che sarà incaricata di giudicare tecnicamente la qualità ...“La chiamiamo ‘Legge Massari’ proprio per riconoscerne a pieno titolo la paternità al Maestro – ha sottolineato il Ministro Lollobrigida – offriamo a Iginio Massari la guida della commissione che sarà ...Bavaglio, giustizia e controllo della stampa. Ne hanno parlato il direttore del Fattoquotidiani.it Peter Gomez e il giornalista Antonio Massari in una diretta riservata agli iscritti al canale Youtube ...