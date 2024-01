La Juventus vince 3-0 a Lecce e vola in vetta

(Di domenica 21 gennaio 2024)(ITALPRESS) – Al termine della prima parte della ventunesima giornata di Serie A, che si chiuderà con quattro recuperi a febbraio, ladella classifica viene occupata da una nuova padrona. E' la, cheper 3-0 al Via del mare contro il, grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol di Bremer. In attesa del recupero di Inter-Atalanta, i bianconeri possono guardare tutte le altre squadre dalla prima posizione. La Juve ha al momento punto in più dei nerazzurri. Tutte le reti arrivano nel secondo tempo, quando gli ospiti alzano i giri del motore e mettono totalmente all'angolo i padroni di casa, calati nell'intensità. Lasi presenza al Via del Mare orfana di Rabiot e Chiesa: il francese ha accusato un affaticamento al polpaccio, mentre l'ex Fiorentina è ...

