La fenice rinasce | colpo esterno del Volley Bergamo 1991 | tre punti d’oro a Cuneo

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ladalle ceneri: dopo il durissimo ko interno al tiebreak contro Firenze di una settimana fa, ilottiene una vittoria fondamentale e tre, in casa di una diretta rivale per la salvezza. Oltre le proprie difficoltà, oltre i propri limiti, tirando fuori quella freddezza nei momenti decisivi che a volte era mancata. Non stavolta. Anche perché vale doppio: sorpasso in classifica all’11° posto, 15contro 13, a +4 sulla zona retrocessione la cui soglia è ancora determinata da Casalmaggiore.1-3, la partita È una gara di parziali e contro-parziali in Piemone. Il primo quarto inizia conche tenta la prima fuga ...

... squadra in rifondazione, bronzo iridato in carica ma abbonata agli alti e bassi della gioventù (età media poco più di 25 anni), Arabachesempre dalle proprie ceneri. Era accaduto con ...... forse il pezzo più importante e rappresentativo della band milanese (e uno dei più significativi di quella stagione musicale irripetibile degli anni '90) checome lae risplende di ...La medaglia di bronzo del Settebello ha reso meno amari gli Europei di pallanuoto dell’Italia. L'obiettivo era però qualificarsi per le olimpiadi 2024, non è stato raggiunto. Il Setterosa, invece, per ...L'artista debutta nel mondo della trap Oniri, al secolo Andrea Grilli, artista in precedenza conosciuto con lo pseudonimo di “Andreas”, ha debuttato nel mondo trap con il singolo “Stessa Persona”, già ...