La “dolce” proposta del ministro Lollobrigida | “Portare in Parlamento la legge Massari”

(Di domenica 21 gennaio 2024) “inuna norma che riconosca al governo la possibilita’ di dare un attestato italiano ai nostri maestri di cucina” e questa“credo che possa avere un titolo” e sebbene “portera’ il mio nome, secondo me e’ la ‘'”. Lo ha detto ildell’Agricoltura, Francesco, nel corso di un punto stampa alla 45esima edizione di Sigep Ildell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste Francescoha fatto tappa a Sigep e, dopo un incontro con Ieg e con le Associazioni di categoria seguito dal consueto tour della fiera, ha partecipato all’evento organizzato presso l’area espositiva del Ministero dedicata alla campagna di informazione e promozione sulla frutta in ...

...muovendosi in continuità con quella precedente annunciando investimenti sulla mobilitàpari a ... I provvedimenti del municipio IX Il consiglio del municipio IX ha stilato unadi ciclabili ...È stato il momento piùed emozionante' ha commentato il principe danese. Il ricordo del ballo ... 'mi regala quel sorriso affascinante, un po' malinconico, e accoglie la mia. E così ci ...La proposta di matrimonio di Francesco Chiofalo alla sua Drusy Respinta. Una risposta arrivata tramite le pagine di Di Più per Drusilla Gucci non vuole avere un anello al dito, non ...Nuova iniziativa per la famiglia Amaddeo, è la quarta attività dopo la storica pizzeria e Medì. Lungo la Corsarola altre due inaugurazioni ...