La cura Nicola fa bene all' Empoli | Monza ko 3-0

(Di domenica 21 gennaio 2024) AGI - Reduce da cinque sconfitte e tre pareggi nelle ultime otto di campionato, l'ritrova il sorriso con Davidein panchina, l'uomo dei 'miracoli salvezzà appena arrivato al posto di Aurelio Andreazzoli. Al Castellani i toscani battono 3-0 un brutto, grazie alla splendida tripletta di un ritrovato Zurkowski, già a quota 4 gol in appena una gara e mezza dal suo ritorno in azzurro. Con questo successo l'tiene vive le proprie speranze di salvezza salendo a 16 punti e quindi a -2 dal quartultimo posto di Cagliari e Udinese, mentre gli uomini di Palladino rimediano il secondo ko consecutivo restando fermi a quota 25. Migliore l'avvio dei padroni di casa che, dopo aver fallito il vantaggio con Gyasi a tu per tu con Sorrentino, lo trovano al 13' con una meraviglia al volo di Zurkowski: il ...

Allenatore:7. MONZA (3 - 4 - 2 - 1): Sorrentino 6; Izzo 5 (1'st D'Ambrosio 6), Marì 5.5, Caldirola 6; Pereira 5 (22'st Carboni 6), Pessina 6, Gagliardini 6 (1'st Bondo 6), Kyriakopoulos 6; ...