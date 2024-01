La cura Nicola fa bene all' Empoli | Monza ko 3-0 Il Frosinone ribalta il Cagliari nello scontro salvezza | 3-1

Allenatore:7. MONZA (3 - 4 - 2 - 1): Sorrentino 6; Izzo 5 (1'st D'Ambrosio 6), Marì 5.5, Caldirola 6; Pereira 5 (22'st Carboni 6), Pessina 6, Gagliardini 6 (1'st Bondo 6), Kyriakopoulos 6; ...16.53 Calcio, Serie A: Empoli - Monza 3 - 0 Lafunziona. L'Empoli, con il nuovo allenatore, batte il Monza 3 - 0 al 'Castellani'. I toscani non vincevano dal 12 novembre, in casa del Napoli. Resta il penultimo posto a 16 punti. ...AGI - Reduce da cinque sconfitte e tre pareggi nelle ultime otto di campionato, l'Empoli ritrova il sorriso con Davide Nicola in panchina, l'uomo dei 'miracoli salvezzà appena arrivato al posto di ...Dopo il cambio in panchina, la squadra toscana torna a vincere a distanza di due mesi. Eroe di giornata il centrocampista polacco ...