La bodycare è la nuova skincare Ecco perché

(Di domenica 21 gennaio 2024) Che la cura corpo, prima o poi, sarebbe diventata importante quanto quella del viso, era prevedibile. Trend come lo Slugging – l’idratazione extra dalla testa ai piedi -, il Dry Brushing – ovvero l’esfoliazione con spazzola a s– e l’Everything Shower – la doccia in 25 step – spopolano su Tik Tok ormai da mesi. E non sono gli unici. Anche il report Pinterest Predict 2024 dell’omonimo social dedicato alla ricerca di foto e video conferma come quest’anno la routine viso si sposterà alla cura del corpo. Con un’attenzione particolare a lozioni, creme, rituali e trattamenti di bellezza da fare a casa ma degni delle migliori spa. Basti pensare che, proprio su Pinterest, le ricerche in tema di “” sono in aumento del 845 per cento, mentre ...

Si tratta di unainterpretazione del classico caschetto. Cool senza sforzo ha guadagnato ...is the new skincare Nel 2024 la cura del viso, come dicevamo, si sposterà a tutto il corpo, ...Si tratta di unainterpretazione del classico caschetto. Cool senza sforzo ha guadagnato ...is the new skincare Nel 2024 la cura del viso, come dicevamo, si sposterà a tutto il corpo, ...La cura corpo "ruba" ingredienti, rituali e tecnologie al trattamento viso. Così la beauty routine si fa più lunga ma anche completa ...Arriva il report annuale, il decimo, con le tendenze più interessanti dell'anno: il Pinterest Predicts 2024.