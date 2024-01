Kilimangiaro Rai 3 | ospiti oggi | 21 gennaio 2024

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 21 gennaio 2024)pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere. Nella tredicesima puntata del 21, Camila Raznovich ospita Francesca D’Alonzo, per raccontare come da ballerina si sia trasformata in motociclista per viaggiare in diversi paesi del mondo. Un altro genere di viaggi quello che si scopre con Alberto Grandi, professore di Storia del Cibo all’Università di Parma e autore del podcast Denominazione di Origine Inventata, percorrendo il tragitto degli ...