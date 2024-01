Justin Timberlake canta il nuovo singolo ‘Selfish’ e presenta l’album

(Di domenica 21 gennaio 2024) Passata la tempesta che l’ha travolto per le rivelazioni che Britney Spears ha fatto nel libro The Woman in Me,ha annunciato il suo comeback. L’ex leader degli Nsync hato ilSelfish durante uno show all’Orpheum Theater di Memphis e poche ore dopo ha anche pubblicato un video in cui hato ilalbum Everything I Thought It Was. Dal live ilsembra caruccio, certamente meglio di Filthy (primo estratto dell’ultimo album di, Man of the Woods).announces new album, ‘Everything I Thought It Was.’ pic.twitter.com/tVp6l4WjAr — Pop Crave (@PopCrave) January 20, ...

Questo è davvero un periodaccio per Justin Timberlake . Le rivelazioni che Britney Spears ha fatto sul suo ex fidanzato nel libro The Woman In Me ... (biccy)

Ripartire dalle proprie radici. È quanto ha fatto, che la sera del 19 gennaio si è esibito in un concerto evento all'Orpheum Theater di Memphis, in Tennessee, la sua città natale, suonando per la prima volta il nuovo singolo ancora ...Un utente ha chiesto a Justin TImberlake se è in arrivo nuova musica e lui ha risposto. Per i fan non ci sono dubbi, il sesto album è in arrivo.