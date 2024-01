Jesi | nel casolare dove sono stati ritrovati i resti di una donna | per gli investigatori è Andreea Rabciuc | la 27enne scomparsa due anni fa

Giorni drammatici per la sicurezza dei lavoratori: in tutta Italia si registrano incidenti e Morti . L’ultimo incidente mortale, avvenuto in ... (ilfattoquotidiano)

Il ritrovamento in un casolare a poca distanza dal punto in cui la ragazza era stata vista l’ultima volta, dopo una serata con gli amici e la lite ... (repubblica)

Il ritrovamento in un casolare a poca distanza dal punto in cui la ragazza era stata vista l’ultima volta, dopo una serata con gli amici e la lite ... (repubblica)

...anche l'ipotesi che Andreea sia stata portatacasolare in un secondo momento, dopo il decesso. Le indagini La vicenda è seguita dalla pm Irene Bilotta e dai carabinieri della compagnia di...Potrebbe essere di Andreea Rabciuc, la ragazza di 27 anni scomparsa quasi due anni fa trae Montecarotto, in provincia di Ancona, il cadavere in avanzato stato di decomposizione rinvenutotardo pomeriggio di ieri all'interno di un casolare a poca distanza dal luogo dove era stata ...Intorno alle 16, in un casolare desolato situato tra Jesi e Montecarotto, è stato rinvenuto il corpo in decomposizione di una donna. Questa scoperta macabra, avvenuta in una tranquilla zona rurale ...il giubbotto e le scarpe rinvenuti nel casolare sarebbero compatibili con quelli indossati dalla ragazza il giorno della scomparsa. La vicenda è seguita dalla pm Irene Bilotta e dai carabinieri della ...