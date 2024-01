Jesi | giallo sul ritrovamento di Andreea Rabciuc | forse il corpo è stato spostato

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 21 gennaio 2024) E'suldeldi, la 27enne scomparsa nella notte tra l’11 e il 12 marzo 2022, a, in provincia di Ancona. I resti sono stati trovati in un casolare di via Montecarottese, un luogo già ispezionato due volte, l’ultima con i cani molecolari il 16 marzo 2022. Nulla era emerso da queste verifiche. Sarà comunque il test del Dna a dare la conferma ufficiale che i resti appartengano effettivamente alla giovane. I dubbi in realtà sembrano pochi: ilè avvenuto intorno alle 14 di ieri, quando uno dei due proprietari dell’edificio, andando a prendere la legna, ha trovato un cadavere con addosso gli stessi indumenti che avevail giorno della scomparsa.