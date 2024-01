Jesi | giallo sul ritrovamento di Andreea Rabciuc | fidanzato indagato per omicidio

(Di domenica 21 gennaio 2024) Si aggrava la posizione di Simone Gresti, ildi, la 27enne scomparsa nella notte tra l’11 e il 12 marzo 2022, a, in provincia di Ancona. I resti sono stati trovati in un casolare di via Montecarottese, un luogo già ispezionato due volte, l’ultima con i cani molecolari il 16 marzo 2022. All'uomo, giàdalla Procura di Ancona per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti, ora è stata contestata anche l'accusa divolontario. Al legale di Gresti, l'avvocato Emanuele Giuliani, è stato intanto notificato l'avviso di accertamento irripetibile sui resti: si tratta di un esame autoptico che è previsto per dopodomani.

