Jannik Sinner si sbarazza di Khachanov e vola ai quarti Clamoroso | come l' ha fatto fuori

(Di domenica 21 gennaio 2024)batte il russo Karennegli ottavi di finale degli Australian Open 2024 di tennis e si qualifica per idi finale del primo torneo stagionale dello Slam. L'azzurro, numero 4 del mondo, oggi 21 gennaio 2024 supera il russo, testa di serie numero 25, per 6-4, 7-5, 6-3 in 2h34'.affronta ora il vincente della sfida tra il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 5, e l'australiano Alex de Minaur, numero 10 del seeding. All'orizzonte, in semifinale, il duello con Novak Djokovic. Il serbo, numero 1 del mondo, negli ottavi di finale travolge il francese Adrian Mannarino (6-0, 6-0, 6-3) e neise la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 12, capace negli ottavi di sconfiggere il greco Stefano Tsitsipas, numero 7 del tabellone, ...

supera anche il primo vero banco di prova di questi Australian Open. Il fenomeno azzurro travolge Khachanov 3 - 0 (6 - 4, 7 - 5, 6 - 3) e conquista i quarti di finale, dove ad attenderlo ...torna ai quarti degli Australian Open: sulla Margaret Court Arena batte il russo Karen Khachanov, 15testa di serie del seeding con i parziali di 6 - 4, 7 - 5, 6 - 4. Martedì affronterà ...Jannik Sinner vola ai quarti di finale degli Australian Open. Agli ottavi il leader del tennis azzurro ha battuto in tre set il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-4 7-5 6-3.L'altoatesino vince ancora in tre set in un match duro e fisico: adesso ci sarà uno tra Alex de Minaur e Andrey Rublev e sarà favorito per un posto in semifinale